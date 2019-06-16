Кілька країн ЄС можуть ввести санкції проти Мадуро - ЗМІ

Кілька країн ЄС розглядають можливість запровадження санкцій проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та кількох високопосадовців.

Про це повідомили анонімні дипломати і члени венесуельської опозиції, інформує Associated Press.

Як стверджують джерела АР, зокрема, обговорюються обмеження, пов'язані з репресіями влади проти своїх політичних опонентів.

Через це можуть бути введені фінансові обмеження на в'їзд у певні країни.

За даними співрозмовників АР, серед країн, які обговорюють запровадження санкцій проти Мадуро, - Велика Британія, Іспанія, Німеччина, Франція та Нідерланди.