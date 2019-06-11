Цьогоріч інфляція у Венесуелі вже склала понад 900%

Цьогоріч інфляція у Венесуелі вже склала понад 900%

Укрінформ
Інфляція у Венесуелі з початку року склала 905,6%, загалом річна - понад 815%.

Про у Twitter написав депутат Національної асамблеї Венесуели Анхель Альварадо.

"Інфляція в травні склала 31,3%, накопичена - 905,6%, річна - 815,194%", - заявив депутат.

Анхель Альварадо наголосив, що "це продовжує знищувати зарплату венесуельця".

Як повідомляв Укрінформ, за підсумками 2018 року інфляція у Венесуелі становила 130060%.

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Як відомо, з січня у Венесуелі триває політична, а також соціально-економічна криза, викликана протистоянням між президентом Ніколасом Мадуро і Хуаном Гуайдо - лідером опозиції і головою парламенту країни, якого більшість західних країн, включаючи США, визнали тимчасовим венесуельським президентом.

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