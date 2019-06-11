Цьогоріч інфляція у Венесуелі вже склала понад 900%
Про у Twitter написав депутат Національної асамблеї Венесуели Анхель Альварадо.
"Інфляція в травні склала 31,3%, накопичена - 905,6%, річна - 815,194%", - заявив депутат.
Анхель Альварадо наголосив, що "це продовжує знищувати зарплату венесуельця".
Inflación Mayo 31,3%— Angel Alvarado (@AngelAlvaradoR) 10 червня 2019 р.
Inflación Acumulada 905,6%
Inflación interanual 815.194%
Se sigue destruyendo el salario del venezolano!
El encaje legal no resuelve la variación de precios y además PROFUNDIZA la contracción económica. pic.twitter.com/csA6zWLd4h
Як повідомляв Укрінформ, за підсумками 2018 року інфляція у Венесуелі становила 130060%.
Як відомо, з січня у Венесуелі триває політична, а також соціально-економічна криза, викликана протистоянням між президентом Ніколасом Мадуро і Хуаном Гуайдо - лідером опозиції і головою парламенту країни, якого більшість західних країн, включаючи США, визнали тимчасовим венесуельським президентом.