Перспектива членства в ЄС підвищує оптимізм у країнах-кандидатах

Агентство Eurofound провело дослідження соціальних настроїв в ЄС та країнах-кандидатах на вступ до євроспільноти.

Результати дослідження оприлюднено на сайті Eurofound.

«Дослідження довело високий рівень оптимізму в більшості країн-кандидатів на входження до ЄС, включаючи впевненість для майбутніх поколінь. Разом з цим, поточна матеріальна скрута, контрасти життя у містах і в сільських регіонах, гендерна нерівність та старіння населення залишаються серед фундаментальних викликів, які можуть підірвати такий позитивний настрій та ускладнити майбутнє соціальне вирівнювання», - йдеться у матеріалі.

У дослідженні взяли участь 37 тисяч жителів 33 європейських держав, у тому числі п’яти країн-кандидатів: Албанії, Північної Македонії, Чорногорії, Сербії та Туреччини.

У підсумковому документі зазначається, що процес розширення ЄС має велике політичне та економічне значення для майбутнього всієї Європи. Саме тому він передбачає досягнення країнами-кандидатами як політичних, так і економічних критеріїв, необхідних для успішного вступу, включаючи дотримання прав людини, повагу до меншин та їх захист, функціональну ринкову економіку, здатну витримати конкуренцію.

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Автори дослідження нагадують, що Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер розглядає політику розширення ЄС як «возз’єднання географії та історії нашого континенту». Однак у червні 2019 року Європейська Рада вимушена була відкласти початок переговорів про приєднання з Албанією і Північною Македонією.

“Це викликало розчарування громадськості у згаданих країнах, однак дало більше часу для відображення наявних проблем та консолідації прогресу в економічних та політичних реформах, включаючи підвищення якості життя громадян, що є необхідною складовою досягнення цілей сталого розвитку, які визначає загальна політика Євросоюзу”, - констатується в дослідженні.