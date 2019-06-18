Євросоюз відклав початок переговорів про вступ Північної Македонії та Албанії

Євросоюз відклав початок переговорів про вступ Північної Македонії та Албанії

Укрінформ
Європейський Союз переніс на жовтень початок переговорів про вступ до своїх лав із Північною Македонією та Албанією.

Про це йдеться у висновках за підсумками засідання Ради ЄС, що пройшло цього вівторка.

«Зважаючи на часові обмеження і важливість цього питання, Рада ЄС повернеться до нього, щоб ухвалити чітке і ґрунтовне рішення якомога швидше і не пізніше жовтня 2019 року», - йдеться у висновках.

Це рішення щодо Північної Македонії й Албанії було офіційно ухвалене на міністерському рівні.

Як повідомлялося, питання про початок переговорів з Албанією і Північною Македонією мало увійти до порядку денного саміту ЄС 20-21 червня. Торік це питання відклали до усунення зауважень щодо процесу реформ в обох країнах. Єврокомісія в травні рекомендувала розпочати переговори, враховуючи, що Північна Македонія та Албанія виконали всі вимоги для цього.

Після початку переговорів процес триватиме кілька років, і навіть тоді членство не буде гарантованим.

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Раніше президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що не всі члени ЄС готові розпочати переговори про вступ з Північною Македонією та Албанією – Франція і Нідерланди очолюють в ЄС опозицію щодо розширення блоку.

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