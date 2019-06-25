В МЗС Німеччини сподіваються на швидку сплату внесків Росії до ПАРЄ

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас висловив задоволення з приводу повернення Росії до ПАРЄ та вказав на сподівання щодо швидкого відновлення Москвою сплати своїх членських внесків.

Відповідний коментар очільник МЗС Німеччини опублікований на сайті зовнішньополітичного відомства ФРН.

"Росія належить до Ради Європи – усіма правами та обов’язками. Я радий, що Парламентська асамблея проклала шлях до компромісу з приводу російського членства", - йдеться у заяві.

На думку німецького міністра, це має бути хорошою новиною для російського громадянського суспільства, оскільки громадяни РФ матимуть змогу скаржитися до Європейського суду з прав людини.

Маас вказав на важливість розробки механізму застосування санкцій проти окремих держав, додавши, що "нові правила зміцнять Раду Європи".

"Москва має конструктивно сприяти цьому компромісу. Ми будемо продовжувати нагадувати Росії про зобов'язання, які вона взяла на себе разом з членством в Раді Європи. Це включає швидке відновлення російських членських внесків. І це включає те, що Росія дотримується стандартів, щодо яких вона зобов’язалася в рамках Європейської конвенції з прав людини", - заявив очільник МЗС Німеччини.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти вівторка ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка може повернути Росію до Асамблеї. Йдеться про внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

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У вівторок російські депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутні на засіданні. Нині розпочата процедура оскарження їхніх повноважень.