Росія повертається в ПАРЄ без особливого страху - нідерландський депутат

Нідерландський депутат ПАРЄ Пітер Омцігт проголосував проти повернення Росії до ПАРЄ, хоча більшість делегатів підтримали повернення Росії.

Причини свого рішення він назвав у своєму Twitter, повідомляє кореспондент Укрінформу

Нідерландський депутат наголосив, що Рада Європи – це організація, в якій країни працюють разом на основі правил, що Росія того не дотримується. Він також нагадав, що Росія не співпрацює зі слідством щодо катастрофи МН17.

“Росія окупувала частину України (Крим, Донбас) і частину Грузії та Молдови. Росія не дотримується міжнародних домовленостей і з інших питань. Важливо співпрацювати в розслідуванні справи MH17. Рада Безпеки ООН (резолюція 2166) чітко говорить, що всі країни повинні співпрацювати в розслідуванні, але цього не відбувається”, - написав Омцігт.

За його словами, Росія повертається в ПАРЄ без особливого страху, що робить набагато складнішою ситуацію для інших країн, які мають проблеми щодо прав людини, стан верховенства права.

“…що підриває авторитет Ради Європи. Маленькі країни, такі як Нідерланди, зацікавлені в міжнародному праві, тому що воно захищає менші держави”, - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти вівторка 25 червня 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію, яка може повернути Росію до Асамблеї.

Йдеться про внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Резолюція також передбачає введення для російської делегації виключної процедури, що дозволяє заявитися на літню сесію.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ.

Водночас, санкції відносно РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює на цьому питанні та не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне проросійське лобі на чолі з Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.