ПАРЄ зробила крок, який наближає її до припинення існування – експерт

ПАРЄ після голосування за скасування обмежень проти РФ через анексію Криму самоусунулась від своєї головної функції, тож у подальшому ПАРЄ ризикує припинити своє існування, оскільки втратила значимість.

Так прокоментував останнє рішення Асамблеї експерт "Атлантичної ради" Андерс Аслунд у Twitter-повідомленні.

"Рада Європи має лише одну функцію: захищати права людини й верховенство права. Сьогодні вона усунулась від цієї функції. Отже, згодом вона може припинити свою роботу", - написав Аслунд.

При цьому експерт підкреслив, що ПАРЄ вже не відіграє також "значущої ролі", й нагадав, що Асамблея неспроможна просувати судові реформи.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти вівторка ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка може повернути Росію до Асамблеї. Йдеться про внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

У вівторок російські депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутні на засіданні. Нині розпочата процедура оскарження їхніх повноважень.