Повернення Росії: Україна працює над планом дій у відповідь на рішення ПАРЄ

Україна має відповісти комплексом конкретних дій на рішення Парламентської асамблеї Ради Європи про повернення російської делегації до ПАРЄ.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, відкликаний у вівторок до Києва для консультацій.

"Моя особиста позиція така - ми маємо відповісти не лише словом, а комплексом конкретних дій. Відповісти не емоційно і поспіхом, а зважено і цинічно. Сьогодні міністр (закордонних справ - ред.) Павло Клімкін викликав мене на консультації до Києва, де ми якраз будемо фіналізувати план подальших дій. Виклик посла на консультації щодо майбутніх параметрів участі України в Раді Європи - таке ми робимо вперше з 1995 року, коли вступили до організації. І це чіткий сигнал", - зазначив він.

Водночас Кулеба зауважив, що наразі не може достеменно сказати, якими саме будуть ці заходи, але три ключові правила залишаються незмінними: "Спираємося на реальність. Нас б'ють, ми б'ємо. Граємо до кінця".

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти вівторка ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до Асамблеї. Документ передбачає внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

У вівторок російські депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутні на засіданні. Нині розпочато процедуру оскарження їхніх повноважень.

Зі свого боку, постійна делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи заявила, що призупиняє роботу у літній сесії ПАРЄ на знак протесту проти повернення російської делегації.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що Київ відкликає зі Страсбурга посла при Раді Європи Кулебу для консультацій через рішення про повернення Росії до ПАРЄ.