Глава МЗС Латвії засудив повернення Росії в ПАРЄ

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич засудив повернення Росії в ПАРЄ, оскільки воно підриває повагу до ключових європейських цінностей - демократії, верховенства закону і прав людини.

Про це Рінкевич написав у Twitter.

"Прикра резолюція ПАРЄ, яка розчаровує, беззастережно відновлює право голосу російської делегації. Латвія виступила проти цього рішення, оскільки воно підриває повагу до ключових цінностей: демократії, верховенства закону і прав людини", - пише Рінкевич.

Як повідомлялося, ПАРЄ у ніч на вівторок ухвалила резолюцію і внесла зміни в регламент, які можуть ускладнити або заблокувати накладення санкцій на російську делегацію і забезпечити її повернення в Асамблею без виконання міжнародних зобов'язань. Після дебатів, що тривали майже дев'ять годин, це рішення підтримали 118 делегатів, 62 були проти й 10 утрималися.

Три латвійські делегати в ПАРЄ проголосували проти відновлення прав Росії в цьому органі.

Депутати Парламентської асамблеї Ради Європи 25 червня оскаржили повноваження російської делегації, обмеживши тим самим її права на голосування мінімум на добу. Делегація РФ зможе працювати в залі протягом цієї доби, так само як і всі інші делегації, але не зможе голосувати з питань, що пов'язані з її повноваженнями.