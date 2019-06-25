Президент Естонії назвала ганебним ухвалення резолюції ПАРЄ

Президент Естонії Керсті Кальюлайд розкритикувала ПАРЄ за ухвалення резолюції, яка відкриває шлях до повернення делегації з Росії.

Про це вона написала у Twitter.

“Рішення ПАРЄ, ухвалене минулої ночі, є маневруванням для повернення Росії за стіл завдяки процедурним крокам, і воно є ганебним для ПАРЄ. Жодна з причин, за якими Росія була позбавлена права голосу, не зникла”, - заявила Кальюлайд.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти вівторка, 25 червня, ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка може повернути Росію до Асамблеї.

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Йдеться про внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань. Резолюція також передбачає введення для російської делегації виключної процедури, що дозволяє заявитися на літню сесію.

З ініціативи української сторони оскаржено повноваження російської делегації.

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