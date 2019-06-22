Кількадесят громадян Грузії протестували у п’ятницю під посольством Росії у Варшаві проти візиту російських депутатів у Тбілісі.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Ми протестуємо проти того, що член КПРФ Гаврилов – партії, яка заборонена на території Грузії, сидів у президії парламенту Грузії. Ця людина, яка воювала в Абазії, вбивала грузин, яка визнає незалежність так званих регіонів, які ніколи не були і ніколи не будуть незалежними, з позором вчора був вигнаний з Грузії”,- заявив Георгій Тавадзе – один з організаторів протесту під посольством Росії.

Читайте також: МВС Грузії викликало лідерів опозиції на допит

Він наголосив, що грузини, зокрема і бізнес, не повинні мати нічого спільного з Росією.

“Нам не потрібні навіть туристи з Росії, оскільки більшість з них – це агенти ГРУ, ФСБ, ФСО, що приїжджають, аби вивчати економіку Грузії. Наша економіка не є сильною, коли російські танки стоять 30 км від Тбілісі, то не може бути жодного діалогу”, - констатував Тавадзе.

Читайте також: Опозиція Грузії висунула три головні вимоги до влади

Ізабела Шенко підкреслила, що грузинська влада повинна намагатися зробити усе можливе, щоб Грузія буда суверенною країною, без російських впливів.

Учасники акції наголошували, що Грузія на 20% окупована Росією і висловлювали сподівання, що міжнародна спільнота допоможе захистити Грузію від тиску Росії, її цілісність і незалежність.

Грузини пікетували посольство Росії у Варшаві \ Фото: Юрій Банахевич, Укрінформ

Читайте також: Біля парламенту у Тбілісі почалася нова акція протесту

Як повідомляв Укрінформ, 20 червня до будівлі парламенту Грузії вийшло понад п'ять тисяч протестувальників. Вони вимагали відставки голови парламенту Грузії Іраклія Кобахідзе, голови Служби Держбезпеки Вахтанга Гомелаурі та міністра внутрішніх справ Георгія Гахарія, а також виступили проти російської окупації.

Читайте також: У Києві провели акцію солідарності з грузинським народом

Приводом для протестів став візит до Тбілісі російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, що приїхала на засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), яке проходило в стінах парламенту.