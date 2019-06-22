МВС Грузії викликало лідерів опозиції на допит

Міністерство внутрішніх справ Грузії викликало лідерів опозиційних партій на допит з приводу протестів у Тбілісі.

Про це повідомляє Ехо Кавказу з посиланням на заяву місцевого чиновника.

«МВС продовжує розслідування за фактом організації групового насильства, його організації, або участі у ньому за статтею 225 КК Грузії. Здійснюються слідчі та процесуальні дії. На допит викликані Іраклій Окруашвілі, а також будуть викликані Ніканор Мелія та Георгій Угулава», - заявив голова департаменту кримінальної поліції МВС Грузії Мамука Челідзе.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 червня до будівлі парламенту Грузії вийшло понад п'ять тисяч протестувальників. Вони вимагали відставки голови парламенту Грузії Іраклія Кобахідзе, голови Служби Держбезпеки Вахтанга Гомелаурі та міністра внутрішніх справ Георгія Гахарія, а також виступили проти російської окупації.

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Приводом для протестів став візит до Тбілісі російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, що приїхала на засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), яке проходило в стінах парламенту.