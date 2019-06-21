Біля парламенту у Тбілісі почалася нова акція протесту

У Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії знову збираються люди на акцію протесту у зв'язку з учорашнім скандалом з російським депутатом.

Про це інформує наживо OC Media у мережі Twitter.

“Грузинські студенти йдуть до парламенту, протестуючи проти застосування насильства під час розгону протестувальників вночі проти п'ятниці”, - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, 20 червня до будівлі парламенту Грузії вийшло понад п'ять тисяч протестувальників. Вони вимагали відставки голови парламенту Грузії Іраклія Кобахідзе, голови Служби Держбезпеки Вахтанга Гомелаурі та міністра внутрішніх справ Георгія Гахарія, а також виступили проти російської окупації.

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Приводом для протестів став візит у Тбілісі російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, що приїхала на засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), яке проходило в стінах парламенту.

Влада відмовилася виконати вимоги протестувальників, і ввечері в четвер учасники мітингу спробували прорватися до будівлі парламенту. Між демонстрантами та поліцейськими почалися зіткнення. Для розгону демонстрації поліція застосувала гумові кулі та сльозогінний газ. Ближче до ночі для розгону людей поліція застосувала водомети та світлошумові гранати.

За останньою інформацією МОЗ Грузії, під час протесту постраждало 240 осіб.

Фото: АА