У Human Rights відреагували на застосування гумових куль проти демонстрантів у Грузії

Міжнародна правозахисна організація «Human Rights Watch» закликала владу Грузії дати вказівки поліції дотримуватися правил застосування сили проти демонстрантів, передбачені міжнародним правом.

Про це повідомляє Грузія Online.

"Спецназ без попередження використовував гумові кулі і сльозогінний газ проти тисяч демонстрантів, які зібралися під парламентом Грузії в Тбілісі. Оскільки протистояння між учасниками акції та правоохоронцями триває, вкрай важливо, щоб влада дала вказівки поліції дотримуватися правил застосування сили, передбачені міжнародним правом. Ці правила вимагають від поліції використання лише суворо пропорційної сили у відповідь на загрозу з боку учасників акції протесту і лише в надзвичайних випадках звернення до таких заходів як гумові кулі ", - йдеться в заяві« Human Rights Watch».

Крім того, організація наводить заяву керівника відділу по Європі і Центральній Азії Георгія Гогія.

«Члени спецназу можуть застосовувати легітимні заходи, щоб не допустити штурм парламенту з боку народу, проте вони зобов'язані захищати стандарти прав людини при використанні сили, в тому числі гумових куль і сльозогінного газу. Вони цього не зробили у відповідних діях щодо демонстрантів, які зібралися біля парламенту. Якщо це становище буде розвиватися, вкрай важливо, щоб поліція підтверджувала ці стандарти », - закликав Гогія.

Як повідомляв Укрінформ, 20 червня до будівлі парламенту Грузії вийшло понад п'ять тисяч протестувальників. Вони вимагали відставки голови парламенту Грузії Іраклія Кобахідзе, глави Служби Держбезпеки Вахтанга Гомелаурі і міністра внутрішніх справ Георгія Гахарія, а також виступили проти російської окупації.

Приводом для протестів став візит у Тбілісі російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим. Делегація приїхала на засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), яке проходило в стінах парламенту. Гаврилов, який є президентом МАП, відкрив засідання, сидячи в кріслі спікера парламенту Грузії.

Влада відмовилася виконати вимоги протестувальників, і ввечері в четвер учасники мітингу спробували прорватися в будівлю парламенту. Між демонстрантами і поліцейськими почалися зіткнення. Для розгону демонстрації поліція застосувала гумові кулі і сльозогінний газ. Після першої спроби розгону протестувальники знову повернулися до парламенту, зіткнення з поліцейськими продовжилися на сходинках ганку парламенту. Ближче до ночі для розгону поліція застосувала водомети і світлошумові гранати.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я Грузії, під час протесту постраждало 240 осіб.