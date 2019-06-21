Протести під парламентом Грузії: затриманих учасників акції доставили в суд

Тбіліський міський суд почав розглядати справи про адміністративні правопорушення стосовно затриманих на вчорашній акції в Тбілісі.

Про це повідомляє Грузія Online.

"У суді вже почався розгляд у справах про адміністративні правопорушення у зв'язку з акцією", - йдеться в повідомленні.

Більшість затриманих обвинувачуються в порушенні статей 173 і 166 Кодексу про адміністративні правопорушення, що мають на увазі опір поліції і дрібне хуліганство.

На даний час з ізолятора тимчасового затримання до суду доставлено близько 20 учасників акції. З особами, які поки що залишаються в ізоляторі, зустрічаються представники Народного захисника.

Як повідомляв Укрінформ 20 червня до будинку парламенту Грузії вийшло більш як п'ять тисяч протестувальників. Вони вимагали відставки голови парламенту Грузії Іраклія Кобахідзе, глави Служби Держбезпеки Вахтанга Гомелаурі та міністра внутрішніх справ Георгія Гахарія, а також виступили проти російської окупації.

Приводом для протестів став візит в Тбілісі російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, яка приїхала на засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), яке проходило в стінах парламенту.

Влада відмовилася виконати вимоги протестувальників, і ввечері в четвер учасники мітингу спробували прорватися в будинок парламенту. Між демонстрантами і поліцейськими почалися зіткнення. Для розгону демонстрації поліція застосувала гумові кулі і сльозогінний газ. Ближче до ночі для розгону поліція застосувала водомети і світлошумові гранати.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я Грузії, під час протесту постраждало 240 осіб.