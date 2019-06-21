Протести в Грузії: кількість постраждалих зросла до 240

Під час протесту перед будівлею парламенту в центрі Тбілісі, де спецназ застосував сльозогінний газ і гумові кулі проти учасників акції, постраждало 240 осіб.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я Грузії Заза Боху, передає портал " Новини-Грузії ".

"В цілому в стаціонар доставили 240 пацієнтів, 80 з яких - поліцейські. У ці хвилини проводяться дві операції. Стан одного пацієнта залишається стабільно тюжким ", - сказав він.

Боху зазначив, що в даний час у різних тбіліських лікарнях залишаються 102 пацієнта, більшість з них надійшли з травмами та травмами очей.

Раніше Міністерство охорони здоров'я Грузії повідомляло про 50 постраждалих.

Як повідомляв Укрінформ 20 червня до будівлі парламенту Грузії вийшло понад п'ять тисяч протестувальників. Вони вимагали відставки голови парламенту Грузії Іраклія Кобахідзе, глави Служби Держбезпеки Вахтанга Гомелаурі і міністра внутрішніх справ Георгія Гахарія, а також виступили проти російської окупації.

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Приводом для протестів став візит у Тбілісі російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим. Делегація приїхала на засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), яке проходило в стінах парламенту. Гаврилов, який є президентом МАП, відкрив засідання, сидячи в кріслі спікера парламенту Грузії.

Влада відмовилася виконати вимоги протестувальників, і ввечері в четвер учасники мітингу спробували прорватися в будівлю парламенту. Між демонстрантами і поліцейськими почалися зіткнення. Для розгону демонстрації поліція застосувала гумові кулі і сльозогінний газ. Після першої спроби розгону протестувальники знову повернулися до парламенту, зіткнення з поліцейськими продовжилися на сходинках ганку парламенту. Ближче до ночі для розгону поліція застосувала водомети і світлошумові гранати.