Депутати РФ напали на українського депутата під час протестів у Грузії

Російські депутати у Грузії напали на українського народного депутата із фракції "Народного фронту" Віктора Єленського після його виступу на акції протесту через обрання головою Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП) представника Комуністичної партії РФ.

Про це йдеться у повідомленні на сайті "Народного фронту".

"Російські депутати дискредитують не тільки Міжпарламентську асамблею православ'я, а й православ'я як таке", - заявив Єленський.

Як зазначається у повідомленні, головою Асамблеї було обрано представника Комуністичної партії Державної думи РФ Сергія Гаврилова, який брав участь у російсько-грузинській війні. Це викликало масові невдоволення серед грузинського народу, в місті почалася акція протесту, на якій взяв слово і Єленський. Він підкреслив, що неможливо говорити про православну солідарність, поки одна з країн здійснила акт агресії проти інших православних країн - України, Грузії, Молдови.

"Уроки, які винесли наші країни, говорять нам, що агресора не можна задобрити. Його можна тільки зупинити", - зазначив український депутат.

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Як повідомляється, після цього виступу російські депутати напали на Єленського - почали штовхати та вигукувати гасла, що виправдовують агресивну політику РФ.

Український парламентарій вийшов до преси і зробив заяву, що не буде брати участь у заході, де російські комуністи намагаються використати православ'я у війні проти православних народів, та залишив МАП.

Як повідомляв Укрінформ, 20 червня до будинку парламенту Грузії вийшло понад п'ять тисяч протестувальників. Вони вимагали відставки голови парламенту Грузії Іраклія Кобахідзе, глави Служби Держбезпеки Вахтанга Гомелаурі та міністра внутрішніх справ Георгія Гахарія, а також виступили проти російської окупації.

Приводом для протестів став візит у Тбілісі російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим. Делегація приїхала на засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, яке проходило в стінах парламенту. Гаврилов, який є президентом МАП, відкрив засідання, сидячи в кріслі спікера парламенту Грузії.

Влада відмовилася виконати вимоги протестувальників, і ввечері в четвер учасники мітингу спробували прорватися в будинок парламенту. Між демонстрантами і поліцією почалися зіткнення. Для розгону демонстрації поліція застосувала гумові кулі і сльозогінний газ. Після першої спроби розгону протестувальники знову повернулися до парламенту, зіткнення з поліцейськими продовжилися на сходинках ганку парламенту. Ближче до ночі для розгону поліція застосувала водомети і світло-шумові гранати.