Грузинська опозиція обіцяє ввечері відновити протести в Тбілісі

Грузинська опозиція в п'ятницю ввечері відновить акцію протесту біля будинку парламенту в центрі Тбілісі.

Про це журналістам сказав голова грузинської опозиційної партії «Єдиний національний рух» Григол Вашадзе, повідомляє портал Новини-Грузія.

«Ми не припинимо наші акції. О 7-й годині вечора ми знову збираємося біля парламенту. Подивимося, скільки людей прийде тепер, оскільки політика і політичні партії тут уже ні при чому. Так звана влада сформувалася в режим і протистояла громадянам Грузії, у яких відібрали конституційні права, образила те, що ці люди неупереджено захищали протягом років - це незалежність цієї країни, суверенітет і територіальна цілісність», - сказав Вашадзе.

За словами лідера колишньої правлячої партії, як і в четвер, до протестної акції приєднаються практично всі опозиційні сили.

Вашадзе також зазначив, що протягом дня опозиція надасть детальну інформацію про план дій.

Як повідомляв Укрінформ 20 червня до будинку парламенту Грузії вийшло понад п'ять тисяч протестувальників. Вони вимагали відставки голови парламенту Грузії Іраклія Кобахідзе, глави Служби Держбезпеки Вахтанга Гомелаурі та міністра внутрішніх справ Георгія Гахарія, а також виступили проти російської окупації.

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Приводом для протестів став візит у Тбілісі російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим. Делегація приїхала на засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), яке проходило в стінах парламенту. Гаврилов, який є президентом МАП, відкрив засідання, сидячи в кріслі спікера парламенту Грузії.

Влада відмовилася виконати вимоги протестувальників, і ввечері в четвер учасники мітингу спробували прорватися в будинок парламенту. Між демонстрантами і поліцейськими почалися зіткнення. Для розгону демонстрації поліція застосувала гумові кулі і сльозогінний газ. Після першої спроби розгону протестувальники знову повернулися до парламенту, зіткнення з поліцейськими продовжилися на сходинках ганку парламенту. Ближче до ночі для розгону поліція застосувала водомети і світло-шумові гранати.

Фото з відкритих джерел