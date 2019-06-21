Через протести в Грузії президент Зурабішвілі перериває візит до Білорусі

За її словами, "візит мав завершитися завтра ввечері, але у зв'язку з подіями в Тбілісі Саломе Зурабішвілі повернеться до Грузії сьогодні".

Президент Грузії відвідала Білорусь з робочим візитом вчора. У Мінську вона мала бути присутньою на церемонії відкриття II Європейських ігор. Також були заплановані офіційні зустрічі.

Крім цього, свій візит в Азербайджан перервав і голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе і повертається в Грузію.

Як повідомляє журналіст Першого каналу Грузії з Баку, Кобахідзе скасував всі заплановані в рамках візиту зустрічі, в тому числі з президентом Азербайджану і прем'єр-міністром.

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Візит Кобахідзе в Баку почався 20 червня і мав завершитися 22 червня.

Як повідомлялося, увечері 20 червня в Тбілісі учасники опозиційного мітингу увірвалися на територію парламенту Грузії. У внутрішній двір парламенту увійшли кілька сотень людей.

Всього в акції протесту брали участь щонайменше п'ять тисяч осіб.

Для розгону демонстрантів використовувалися водяні гармати. За повідомленнями ЗМІ, в результаті цього постраждали близько ста протестувальників, серед них - журналісти.