ЄС і США закликають сторони протистоянь у Грузії зберігати спокій

США і Євросоюз уважно стежать за подіями, які відбуваються біля парламенту Грузії в Тбілісі, й закликають всі сторони проявити стриманість.

Про це йдеться в спільній заяві делегації ЄС в країні і американського посольства у Тбілісі в Facebook.

"Ми дуже уважно стежимо за подіями в грузинському парламенті в Тбілісі цього вечора. Ми усвідомлюємо біль, який сьогодні відчуває багато людей. Ми наполегливо закликаємо всі сторони зберігати спокій, проявляти стриманість і завжди діяти в рамках Конституції", — йдеться у повідомленні дипвідомств.

Як повідомлялося, увечері 20 червня в Тбілісі учасники опозиційного мітингу увірвалися на територію парламенту Грузії. У внутрішній двір парламенту увійшли кілька сотень людей.

Всього в акції протесту брали участь не менше п'яти тисяч осіб.

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Для розгону демонстрантів використовувалися водяні гармати. За повідомленнями ЗМІ, в результаті цього постраждали близько ста протестувальників, серед них - журналісти.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі перериває свій візит до Білорусі та повертається до Тбілісі.

Фото: Новая газета