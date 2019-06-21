Під час протестів у Тбілісі журналістка втратила око
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Укрінформ
Після застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів для розгону протестувальників серед постраждалих виявилися не тільки учасники протесту, але й журналісти, які висвітлювали подію.
Як повідомляє грузинське видання Fortuna, до лікарні з пораненням гумовою кулею, випущеною з поліцейської зброї, з проспекту Руставелі забрали журналістку,
За попередніми даними, дівчина втратила око.
Всього постраждало близько 70 осіб.
Для розгону демонстрантів використовувалися також водяні гармати. Поранена дівчина - не єдиний журналіст, який постраждав під час протестів.
Протестувальники на проспекті розігнані по різних частинах вулиці, залишилися тільки невеликі групки.
Нагадаємо: увечері 20 червня в Тбілісі учасники опозиційного мітингу увірвалися на територію парламенту Грузії. У внутрішній двір парламенту увійшли кілька сотень людей.
Всього в акції протесту взяли участь не менш як п'ять тисяч осіб.