Спікер парламенту Грузії звільняється після скандалу з російським депутатом - ЗМІ

"Голова парламенту Іраклій Кобахідзе через події у Тбілісі перервав свій офіційний візит до Азербайджану і повертається в Грузію", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє інформаційне агентство «2020NEWS», одразу після повернення в Тбілісі Кобахідзе зробить заяву про відставку.

За даними джерела, рішення про відставку вже прийняте і буде озвучене в найближчі години.

Повідомляється, що відставки Іраклія Кобахідзе вимагають політики й представники громадськості після того, як у кріслі спікера парламенту Грузії сьогодні вранці опинився російський депутат, представник Комуністичної партії Сергій Гаврилов, який приїхав до Тбілісі для участі у Міжпарламентській асамблеї православ'я.

Пізніше керівництво правлячої партії заявило, що сталася «протокольна помилка», і перервало міжнародний парламентський форум, в якому беруть участь 100 делегатів з 25 країн.