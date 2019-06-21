Поліція газом і гумовими кулями розігнала мітинг під парламентом Грузії

Грузинська поліція застосувала сльозогінний газ перед будівлею парламенту з метою розігнати мітинг проти візиту делегації РФ на чолі з комуністом Сергієм Гавриловим.

Про це повідомляє "Новая Газета".

"У Грузії біля будівлі парламенту поліція застосувала проти протестувальників сльозогінний газ. Поліціянти почали стріляти в повітря. Силовики перекрили вхід на вулицю Руставелі, де розташована будівля парламенту. Людей відтіснили на Площу Свободи, простір перед парламентом закидали другою хвилею сльозогінних шашок, але ніхто не йде. Від газу постраждали як мітингувальники, так і поліціянти. Силовики почали стріляти у протестуючих гумовими кулями", - йдеться в повідомленні.

⚡️Поліція в Грузії застосувала проти протестувальників сльозогінний газ



Відео: Катерина Фоміна / для «Нової» pic.twitter.com/GVVUGhx00K — Нова Газета (@novaya_gazeta) 20 червня 2019 р.

За даними МОЗ Грузії, під час протесту в Тбілісі постраждали 52 людини, серед них 38 поліціянти.

Раніше Прем'єр Грузії Мамука Бахтадзе назвав протест справедливим, але заявив, що опозиція намагається політизувати виступи та дестабілізувати ситуацію.

Учасники акції виступають з антиросійськими гаслами та вимагають відставки спікера Іраклі Кобахідзе, главу МВС Георгія Гахарія і голову Служби державної безпеки Вахтанга Гомелаурі.

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Вимога про відставку висунули політики та представники громадськості після того, як в кріслі спікера голови парламенту Грузії в четвер вранці виявився російський депутат, представник Комуністичної партії Сергій Гаврілов, який приїхав до Тбілісі для участі у Міжпарламентській асамблеї православ'я.

Пізніше керівництво правлячої партії заявило, що відбулася "протокольна помилка" і перервало міжнародний парламентський форум, в якому беруть участь 100 делегатів з 25 країн.

Фото: Катерина Фоміна, Нова Газета.