Опозиція Грузії висунула три головні вимоги до влади

Опозиційні партії Грузії озвучили три головні вимоги до влади та закликали населення приєднатися до нової акції протесту біля будівлі парламенту.

Про це повідомляє агенція "Новости-Грузия".

Зазначається, що перша вимога опозиції - відставка міністра внутрішніх справ Георгія Гахарії.

Друга – звільнення усіх затриманих напередодні громадян.

Третьою вимогою є початок переговорів з урядом для призначення дочасних парламентських виборів.

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Нагадаємо, у Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії знову збираються люди на акцію протесту у зв'язку з учорашнім скандалом з російським депутатом.

Як повідомляв Укрінформ, 20 червня до будівлі парламенту Грузії вийшло понад п'ять тисяч протестувальників. Вони вимагали відставки голови парламенту Грузії Іраклія Кобахідзе, голови Служби Держбезпеки Вахтанга Гомелаурі та міністра внутрішніх справ Георгія Гахарія, а також виступили проти російської окупації. Приводом для протестів став візит у Тбілісі російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, що приїхала на засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), яке проходило в стінах парламенту.