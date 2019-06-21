У Києві провели акцію солідарності з грузинським народом

У Києві на Майдані Незалежності пройшла акція солідарності з народом Грузії.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наша задача зараз - показати, що ми солідарні, що ми підтримуємо народ Грузії, їхня країна стоїть зараз перед загрозою проросійського реваншу. Це спільна проблема і спільна загроза", - зазначила голова "ВГО "Солідарна молодь" Дінара Габібулаєва.

Так, близько 20 осіб принесли та розгорнули на Майдані Незалежності українські та грузинські прапори. Приблизно стільки ж перехожих спостерігало за перебігом акції.

Як повідомляв Укрінформ, 20 червня до будівлі парламенту Грузії вийшло понад п'ять тисяч протестувальників. Вони вимагали відставки голови парламенту Грузії Іраклія Кобахідзе, глави Служби Держбезпеки Вахтанга Гомелаурі і міністра внутрішніх справ Георгія Гахарія, а також виступили проти російської окупації.

Приводом для протестів став візит у Тбілісі російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим. Делегація приїхала на засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), яке проходило в стінах парламенту. Гаврилов, який є президентом МАП, відкрив засідання, сидячи в кріслі спікера парламенту Грузії.

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Влада відмовилася виконати вимоги протестувальників, і ввечері в четвер учасники мітингу спробували прорватися в будівлю парламенту. Між демонстрантами і поліцейськими почалися зіткнення. Для розгону демонстрації поліція застосувала гумові кулі і сльозогінний газ. Після першої спроби розгону протестувальники знову повернулися до парламенту, зіткнення з поліцейськими продовжилися на сходинках ганку парламенту. Ближче до ночі для розгону поліція застосувала водомети і світлошумові гранати.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я Грузії, під час протесту постраждало 240 осіб.