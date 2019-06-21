Понад 30 журналістів постраждали під час розгону мітингу в Тбілісі

Понад 30 співробітників різних грузинських ЗМІ постраждало під час мітингу перед будівлею парламенту в центрі Тбілісі, де спецназ застосував сльозогінний газ і гумові кулі.

Про це повідомляє портал Новини-Грузії з посиланням на заяву Хартії журналістської етики Грузії.

"За останні 30 співробітників різних грузинських ЗМІ постраждали під час мітингу перед будівлею парламенту в центрі Тбілісі, де спецназ застосував сльозогінний газ і гумові кулі", - йдеться в повідомленні.

У Хартії журналістської етики Грузії вимагають від співробітників правоохоронних органів негайно виявляти і притягнути до кримінальної відповідальності тих, хто прицільно стріляв у журналістів.

Хартія також закликає дипломатичний корпус і міжнародні організації «ефективно відреагувати» на факти порушення прав журналістів, що мали місце на мітингу.

Як повідомляв Укрінформ, 20 червня до будівлі парламенту Грузії вийшло понад п'ять тисяч протестуювальників. Вони вимагали відставки голови парламенту Грузії Іраклія Кобахідзе, глави Служби Держбезпеки Вахтанга Гомелаурі і міністра внутрішніх справ Георгія Гахарія, а також виступили проти російської окупації.

Приводом для протестів став візит у Тбілісі російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, яка приїхала на засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), що проходило в стінах парламенту.

Влада відмовилася виконати вимоги протестувальників, і ввечері в четвер учасники мітингу спробували прорватися в будівлю парламенту. Між демонстрантами і поліцейськими почалися зіткнення. Для розгону демонстрації поліція застосувала гумові кулі і сльозогінний газ. Ближче до ночі для розгону поліція застосувала водомети і світлошумові гранати.

За останньою інформацією МОЗ Грузії, під час протесту постраждало 240 осіб.