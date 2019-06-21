Спостережну місію Канади в Україні знову очолить ексглава МЗС країни

Канадські коротко- та довготермінові місії спостереження за парламентськими виборами в Україні очолить колишній міністр закордонних справ Канади Ллойд Аксворсі.

Про це заявила чинний міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вільні та справедливі вибори є ключовою складовою демократії. Вони підвищують прозорість та посилюють підзвітність. Я рада оголосити, що Ллойд Аксворсі, який очолював канадські спостережні місії під час українських президентських виборів, повернеться до виконання цієї ролі під час майбутніх парламентських виборів в Україні”, - сказала Фріланд.

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Вона додала, що Канада вже відправила до України 65 довготермінових спостерігачів.

“Вони продовжуватимуть встановлювати контакти із місцевою владою та громадянським суспільством, у тому числі жіночими організаціями та об’єднаннями меншин, з метою збору широкого кола поглядів стосовно усіх етапів виборчого процесу й надання ґрунтовного аналізу у звітах щодо парламентських виборів”, - зазначила глава МЗС Канади.

Фріланд наголосила, що на Канаду можна покластися у питанні “підтримки українців й відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності України”.

Нагадаємо: під час майбутніх парламентських виборів, Канада направить до України близько 300 спостерігачів, які наглядатимуть за усіма аспектами виборчого процесу. Зауважимо також, що протягом обох турів президентських виборів, в Україні працювало понад 400 канадців.