Купівля Туреччиною С-400 є її правом, але НАТО має бути єдиним – МЗС Франції

Закупівля озброєння є суверенним правом Туреччини, але бойова і оперативна сумісність є не менш важливим чинником єдності Альянсу.

Про це заявило у п'ятницю Міністерство Європи і закордонних справ Франції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Закупівля військового обладнання Туреччиною є чітко суверенним вибором. Єдність союзників є не менш суттєвою. Бойова та оперативна сумісність військових можливостей союзників повинна сприяти цьому», - йдеться у коментарі французького МЗС про закупівлю Туреччиною російських комплексів ППО С-400, попри заперечення з боку США та інших країн-членів.

Як відзначається, розбіжності між союзниками послаблюють єдність.

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У МЗС також запевнили, що Франція підтримує Туреччину у протистоянні регіональним загрозам безпеці.

Як повідомлялося, Туреччина підписала з РФ угоду про постачання ЗРК С-400, що викликало обурення США та погрози з боку Вашингтона виключити Анкару зі спільної угоди з виробництва винищувачів F-35.

22 травня американські ЗМІ повідомили, що Вашингтон висунув Анкарі умову розірвати угоду з Росією щодо придбання ЗРК С-400 до кінця першого тижня червня. В Анкарі спростували цю інформацію та неодноразово заявляли, що угода з РФ по С-400 «вирішене питання».

28 травня міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що постачання С-400 в Туреччину може відбутися пізніше, а не у червні цього року.