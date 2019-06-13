У НАТО санкції проти Росії назвали яскравим прикладом співпраці

Санкції щодо Росії за анексію Криму та агресію проти України є абсолютно правильним рішенням, яке відображає сутність співпраці у межах НАТО.

Про це заявила представниця НАТО Бенедетта Берті під час політичного діалогу щодо майбутнього Європейської оборони, який відбувся під егідою Брюссельського Центру європейської політики.

Саме так вона відповіла на запитання кореспондента Укрінформу про те, чи вдається країнам НАТО та ЄС дотримуватися солідарної позиції у питанні щодо продовження санкцій проти Росії за порушення міжнародних правових норм.

«Дотримуватися санкцій проти Росії та мати стратегічне терпіння, незважаючи на економічну ціну, труднощі і політичний тиск, – це яскравий приклад трансатлантичної співпраці. Санкції – це абсолютна правильна річ, яку треба робити, і ми робимо це разом на трансатлантичному просторі, безумовно, разом з Євросоюзом», - наголосила представниця НАТО.

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При цьому вона зауважила, що США є не партнером для інших членів НАТО, а надійним союзником. І навіть різні підходи до певних безпекових питань не змінюють цієї істини.

«Бути членом НАТО – означає нести певні зобов’язання, поділяти ключові стратегічні інтереси і приходити одне одному на допомогу, якщо того потребуватимуть потреби оборони. Це саме те, чим є НАТО», - додала Бенедетта Берті.