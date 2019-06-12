Берлін вважає передчасними розмови про зняття санкцій з РФ

Німецька дипломатія не бачить підстав починати дискусії щодо зняття санкцій з РФ, оскільки для цього немає умов.

Про це заявив керівник робочого штабу «Україна» в МЗС ФРН Андреас Протманн, виступаючи в Берліні у вівторок на конференції «Україна у виборчому році 2019», організованій Інститутом європейської політики, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми не зацікавлені у відкритті дискусії щодо зняття санкцій. Ми маємо підтримувати як «кримські санкції», так і ті, що стосуються конфлікту на сході Україні (запроваджені через агресивні дії РФ на сході України — ред.). Не думаю, що нам зараз потрібна дискусія щодо зняття санкцій», - сказав Протманн.

Він наголосив на офіційній позиції Берліна: санкції, пов'язані з ситуацією на сході України можуть бути зняті лише після виконання Мінських домовленостей, але «на жаль ми поки що не на тій стадії». Що стосується кримських санкцій, то «анексія не може бути забута», треба продовжувати привертати увагу до цього питання, до проблеми прав людини в Криму тощо.

«Санкції дуже важливі, вони є символом європейської єдності по відношенню до Росії», - підкреслив дипломат. Також він звернув увагу на те, що продовжувати санкційні заходи потрібно кожні 6 місяців, але підкреслив, що досі цей механізм працював у Брюселі чудово.

Як повідомляв Укрінформ, раніше посли країн-членів Євросоюзу погодили рішення про продовження на рік санкцій проти Росії через анексію Криму.

Очікується, що Рада ЄС 20 червня офіційно продовжить економічні санкції проти РФ.

У липні 2014 року Європейський Союз запровадив економічні санкції проти Росії за незаконну анексію Криму та дії з дестабілізації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції було посилено.

У березні 2015 року Європейська Рада пов’язала дію обмежувальних заходів із невиконанням Росією Мінських домовленостей. Відтоді щопівроку ЄС розглядає питання щодо продовження економічних санкцій проти РФ.