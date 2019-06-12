Посли Євросоюзу погодили продовження “кримських санкцій” проти РФ — журналіст

Посли Євросоюзу погодили продовження “кримських санкцій” проти РФ — журналіст

Укрінформ
Посли країн-членів Євросоюзу погодили рішення про продовження на рік санкцій проти Росії через анексію Криму.

Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

“Посли ЄС сьогодні вирішили продовжити заборону на інвестиції блоку в (анексованому Росією — ред.) Криму ще на рік”, - написав він.

Йозвяк додав, що формалізація цього рішення очікується протягом кількох тижнів.

Раніше журналіст повідомляв, що Рада ЄС 20 червня офіційно продовжить економічні санкції проти Росії.

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Як відомо, у липні 2014 року Європейський Союз запровадив економічні санкції проти Росії за незаконну анексію Криму та дії з дестабілізації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції було посилено.

У березні 2015 року Європейська Рада пов’язала дію обмежувальних заходів із невиконанням Росією Мінських домовленостей. Відтоді щопівроку ЄС розглядає питання щодо продовження економічних санкцій проти РФ.

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