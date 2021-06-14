На Запоріжжі з’явиться Музей черешні

У місті Мелітополь Запорізької області планують створити Музей черешні. Проєкт розробляють у межах Дорожньої карти розвитку Приазов'я на 2021-2030 роки, складеної експертами з туризму на замовлення проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України» (USAID ERA).

Про це йдеться на сайті Мелітопольської міської ради, передає Укрінформ.

«Головна «родзинка» Мелітополя та Мелітопольського району – мелітопольська черешня. Декілька років ми маємо ідею створити в Мелітополі музей черешні. Сподіваюся, що нам вдасться реалізувати цей проєкт», – сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Зазначається, що, крім Музею черешні, в місті від втілення Дорожньої карти очікують збільшення туристичного потоку вдвічі та подовження туристичного сезону до 9 місяців.

«Мелітопольський район укрупнився – тепер на нашій території проживають понад 300 тисяч населення. Важливо, що до складу нового Мелітопольського району увійшло майже 100 кілометрів Азовського узбережжя. Тож, наш регіон має колосальний туристичний потенціал і задача нашої команди – розкрити його», – додав очільник міста.

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За словами консультантки проєкту USAID ERA Анни Романової, Мелітополю в цьому проєкті відведена дуже серйозна роль – хаба, який на шляху до всіх туристичних місць Приазов'я.

«Музей черешні стане туристично-інформаційним центром, де турист зможе купити туристичні продукти, тури. Це унікальний проєкт. За останні роки сприйняття Мелітополя серед українців дуже змінилося. Всі тепер знають: якщо черешня – то це Мелітополь», – сказала Романова.

Першу концепція майбутнього Музею черешні презентують на початку липня. Як наголосила Романова, він стане справжнім «магнітом» для гостей регіону.