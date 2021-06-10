У Держтуризмі оголосили конкурс есе про розвиток туризму в Україні

Державне агентство розвитку туризму спільно з VISIT Ukraine за підтримки Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO) оголосило конкурс серед дітей віком від 12 до 18 років, які цікавляться туризмом і мають креативні ідеї розвитку українського турсектору після пандемії.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Державне агентство розвитку туризму України.

"Переможці конкурсу безкоштовно візьмуть участь у "Першому глобальному туристичному молодіжному саміті", що відбудеться в м. Сорренто, Італія, 23-25 серпня 2021 року. Участь у заході дасть можливість українським учасникам познайомитися та доєднатися до спільних подій та ігор з дітьми, молоддю, працівниками ООН та урядів різних країн, а також міжнародними політичними лідерами, зірками спорту, кіно та музики", – йдеться у повідомленні.

Для участі в конкурсі необхідно написати есе англійською мовою «Як я бачу розвиток туризму в Україні після пандемії», використовуючи актуальні теми сталого розвитку та екологічного туризму.

Читайте також: МКІП і Держтуризм працюють над відновленням туристичних маршрутів Дніпром

Есе треба надсилати до 12:00 13-го червня 2021 року (неділя) на електронну адресу: sf@tourism.gov.ua

Обов’язкова умова для проходження відбору – знання англійської мови на розмовному рівні. У супровідному листі також необхідно вказати вік дитини та контактний номер телефону.