У Держтуризмі оголосили конкурс есе про розвиток туризму в Україні
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Державне агентство розвитку туризму України.
"Переможці конкурсу безкоштовно візьмуть участь у "Першому глобальному туристичному молодіжному саміті", що відбудеться в м. Сорренто, Італія, 23-25 серпня 2021 року. Участь у заході дасть можливість українським учасникам познайомитися та доєднатися до спільних подій та ігор з дітьми, молоддю, працівниками ООН та урядів різних країн, а також міжнародними політичними лідерами, зірками спорту, кіно та музики", – йдеться у повідомленні.
Для участі в конкурсі необхідно написати есе англійською мовою «Як я бачу розвиток туризму в Україні після пандемії», використовуючи актуальні теми сталого розвитку та екологічного туризму.
Есе треба надсилати до 12:00 13-го червня 2021 року (неділя) на електронну адресу: sf@tourism.gov.ua
Обов’язкова умова для проходження відбору – знання англійської мови на розмовному рівні. У супровідному листі також необхідно вказати вік дитини та контактний номер телефону.