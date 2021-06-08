МКІП і Держтуризм працюють над відновленням туристичних маршрутів Дніпром

Міністерство культури та інформаційної політики разом з Держагенством розвитку туризму вивчають можливість відновлення туристичних маршрутів Дніпром.

Як передає Укрінформ, про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Телеграмі.

"Швидкісні теплоходи – на річкові туристичні маршрути! Разом з Держагенством з розвитку туризму розпочали вивчати можливість відновлення туристичних маршрутів Дніпром. Поки йдеться про промомаршрути Київ – Канів – Київ та Київ – Чорнобиль – Київ. Вони мають складатися з подорожі Дніпром на відповідно обладнаних швидкісних теплоходах. Під час подорожі передбачається прохід шлюзів, кількагодинне перебування та екскурсія на локаціях, повернення до Києва", – написав Ткаченко.

Він зазначив, що офіційний тендер на популяризацію річкових туристичних маршрутів вже оголошено Державним агентством розвитку туризму.

За його словами, річкові маршрути – можливість розширити пропозицію для українців та іноземних гостей, разом із тим збільшивши потік туристів безпосередньо до важливих точок атракцій.

"Для держави це нетипова програма, однак дуже важлива. Після реалізації пілотного проєкту, розробимо рекомендації, як програму туристичних водних маршрутів Дніпром запустити в інших туристичних регіонах країни", – додав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Державне агентство розвитку туризму у червні 2020 року дало старт проєкту #МандруйУкраїною, мета якого – популяризувати внутрішній туризм.