На Хортиці розпочалася реконструкція Музею історії запорозького козацтва

У Запоріжжі стартував перший етап реконструкції Музею історії запорозького козацтва.

На початок робіт виділено майже 100 млн грн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Почався перший етап реконструкції Музею історії запорозького козацтва, флагштока й кургану. Потім буде розбудова козацького кола, розбудова прилеглої інфраструктури. Від Міністерства культури та інформаційної політики в межах програми Президента України Володимира Зеленського “Велика реставрація” вже виділено 77,3 млн грн. Це дуже показово, що об’єкти Хортиці перебувають на найвищому щаблі контролю”, – сказав під час брифінгу генеральний директор Національного заповідника “Хортиця” Максим Остапенко.

Ще понад 20 млн грн виділено з бюджету області.

Музей будувався у 80-х роках минулого століття. За цей час змінилися технології, а сама будівля давно потребувала реконструкції.

“Ми продовжуємо обговорення, ми хочемо, щоб музей дійсно став музеєм XXI століття. Це унікальний об’єкт. Сподіваюся, що це буде один із перших об’єктів, який вміщуватиме вже сучасні технології”, – додав Остапенко.

Завершити ремонт покрівлі планують упродовж трьох місяців. Пагорб обіцяють зробити безбар’єрним та доступним до Дня Незалежності. Загальну вартість реконструкції музею поки не називають.

Як повідомлялося, у квітні міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Хортиця має стати окрасою проєкту “Велика реставрація”. Тоді, очільник МКІП побував у музеї запорозького козацтва та назвав його музеєм сталактитів.

Фото: Ольга Звонарьова