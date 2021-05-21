За програмою «Велике будівництво» Хортицю планують оновити комплексно

За програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» на Хортиці не лише відремонтують Музей історії запорізького козацтва, а й комплексно змінять всю територію, після чого острів стане одним із ключових туристичних «магнітів» всієї України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної державної адміністрації.

Зазначається, що концепцію майбутніх перетворень обговорили під час третього етапу всеукраїнської дискусійної платформи «Хортиця: видатна історія – велике майбутнє».

Одне із ключових питань – збереження унікальної природи острова. Останніми роками він потерпає від браконьєрів, пожеж та безвідповідальних туристів: знищення червонокнижних видів флори і фауни разом із накопиченням сміття стало звичним для Хортиці.

Цьогоріч разом із відновленням музею планують відновити територію заповідника, створити мінералізовані смуги задля попередження пожеж, оновлять знаки, розроблять проєкт зелених зон. Окрім того, придбають обладнання для переробки відходів.

«На велосипедах та електроскутерах територію Хортиці патрулюють десятки працівників заповідника. При собі мають необхідний мінімум, щоб перейти до ліквідації пожежі ще до приїзду вогнеборців. Також на допомогу приходять і сучасні технології – з повітря патрулюють територію дронами», – розповідають в ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко розповів, що острів Хортиця буде поєднаний із обома берегами Запоріжжя новим сучасним мостом з автомагістраллю, створення якого відбувається за програмою Президента Володимира Зеленського.