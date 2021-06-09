У Більську на Полтавщині створюють музей скіфської доби

На Полтавщині за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» розпочалося створення музею Більського городища – історичної пам’ятки скіфської доби на півночі області.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Полтавської обласної держадміністрації.

«Історико-культурний заповідник «Більськ» має всі шанси стати відомою на всю країну туристичною родзинкою Полтавщини. Тут творилася історія, кожна часточка землі просякнута скіфською епохою. Під музей ми реконструюємо будівлю колишнього дитсадка. Уже повністю виконали демонтаж і розпочали підготовку до укріплення фундаменту і стін», – зауважив голова ОДА Олег Синєгубов.

Відкрити музей планують у 2022 році. Це буде двоповерхова будівля у східній стилістиці.

Цього року на реалізацію проєкту заплановано фінансування із обласного бюджету розміром 2 млн грн, ДФРР – 10 млн грн. Загальна кошторисна вартість – 32,6 млн грн.

Крім реконструкції приміщення планується побудувати дизель-електростанцію, артезіанську свердловину, відкритий автомобільний паркінг, створити зони кемпінгу, «Містечко майстрів», «Скіфські атракціони», декоративний курган; скульптури в скіфській тематиці, паркан і альтанку. Проєктом будівництва передбачено створення безбар’єрного середовища для маломобільних груп населення.

Читайте також: На Полтавщині презентували маршрут для прихильників активного туризму

Більське скіфського часу (кінець VIII - початок III століть до нашої ери) розташовано на височині в межиріччі річки Ворскли та правої притоки Псла річки Суха Грунь в районі села Більськ Полтавського району Полтавської області та села Куземин Охтирського району Сумської області. Розкопки тут стартували ще на початку XX століття, тому фонди Більського заповідника вже налічують десятки тисяч унікальних знахідок. Це і предмети античного імпорту, рогове блюдо, феноменальні шкіряні вироби, золоті прикраси й не тільки. Усі вони будуть представлені на загал.

Фото: adm-pl.gov.ua