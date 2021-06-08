В Албанії скасували усі обмеження для іноземних мандрівників

Уряд Албанії скасував усі карантинні обмеження для іноземних туристів, які відвідують цю балканську країну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euractiv із посиланням на місцеві ЗМІ.

Для відвідування Албанії з 1 червня не потрібно надавати тест на COVID-19, тест на антитіла до коронавірусу, сертифікат щеплення або будь-який інший документ, пов’язаний із вірусом, заявили в уряді країни.

Також було скасовано вимогу щодо 14-денного карантину після в'їзду до Албанії.

Однак іноземним туристам рекомендовано дотримуватися соціальної дистанції – 1,5 метра один від одного, щоб запобігти поширенню хвороби.

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Упродовж останнього місяця в Албанії різко знизилася кількість нових випадків COVID-19 та щоденна смертність.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 8 червня зафіксовано понад 174,3 млн випадків зараження коронавірусом, із них – понад 3,7 млн летальних, одужали вже понад 157,6 млн осіб.