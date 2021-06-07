У Карпатах відновили кінні мандрівки та фотополювання

У Ворохті, в урочищі Борсучина, відновили літні кінні мандрівки. Катання на квадроциклах тут не пропонують, бо вважають, що джипінг шкодить природі.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів власник господарства на полонині Борсучина Василь Саманюк.

«Влітку джипінг – це шкідливе нахабство для природи, яке розбиває нам 7 км дороги на території Карпатського НПП. Ми змушені постійно відновлювати цю дорогу власним коштом. А ще – це екстремальний і проблематичний відпочинок, який ми не пропонуємо і не рекомендуємо. У наших літніх пропозиціях – піші і кінні походи в гори. У нас є дуже гарні коні породи «новоолександрівський ваговоз». Так, такі кінні маршрути в нас не дешеві, але це – чудовий душевний відпочинок та спілкування з твариною і природою. Є індивідуальні екскурсії на конях, є колективні», – зазначив Саманюк.

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За його словами, під час екскурсій на конях гостям показують гуцульські стаї (будівлі на гірських полонинах), демонструють гру на трембіті й розказують про особливості життя людей у горах. Мандрівка з Ворохти до гори Кукул заввишки 1 500 м над рівнем моря проходить через давній кордон, де туристам розкажуть про період Першої світової в Карпатах та проведуть у ті місця, звідки як на долоні проглядається уся Чорногора і десятки полонин Закарпаття.

Окрім того, гостям полонини Борсучина, яка розташована на висоті 1200 м над рівнем моря, пропонують фотополювання. Єгері й лісівники допомагають туристам підійти на близькій відстані з фотоапаратами і зняти козенятко чи оленя. Є також фітоекскурсії, де пропонують збір не лише грибів, але й трав та ягід.

«Сезон у нас починається з травня. Туристам ми пропонуємо побачити і відчути гуцульський побут не на майстер-класах, а в реальному житті. Попри те, що весна у нас була затяжна і холодна, ми вже вигнали на полонину худобу – є гарних 5-7 корівок, щоб туристи відчули і побачили справжнє гуцульське життя, посмакували грибною зупкою, гуцульським баношем, будзом. Особливо це буде цікаво для «дітей асфальту», – перекований Саманюк.

За його словами, Борсучина може одночасно прийняти до 30 гостей. Назва полонини походить від вигляду її території зверху, яка схожа на справжнього борсука. Втім, гостям полонини, запевняє Саманюк, також покажуть кілька родин борсуків, які влітку чудово себе почувають в урочищі, де багато тепла і сонця.

Відомо, що у період масового розмноження диких тварин, а це з 1 квітня до 15 червня, забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою, а також проведення перегонів (джипінгу), трофі-рейдів, ралі, поїздок на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду України.