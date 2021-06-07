У Карпатах волонтери доставили 500 кг будматеріалів на полонину Плісце і відремонтували притулок для туристів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив начальник Явірницького пошуково-рятувального відділення управління ДСНС в Івано-Франківській області Василь Фіцак у Фейсбуці.

«Акція з ремонту туристичного притулку на полонині Плісце ініційована ГО «Карпатські стежки». В заході взяв участь 31 волонтер. Вдалось винести 500 кг матеріалу і зробити заплановані роботи», – зазначив Фіцак.

За його інформацією, волонтери зробили два містки на маршруті через потік Котелець, прочистили фрагмент дороги та вирішили питання безпеки на горищі притулку.

У Карпатах волонтери відремонтували туристичний притулок під горою Грофа / Фото: Василь Фіцак

«Вимурували цегляний димохід і вивели його за дах, де вже встановили модульні труби димоходу. Встановили новий вихідний димохід від печі в кімнаті з захисним екраном», – уточнив Фіцак.

Він додав, що волонтери почистили зовнішні стіни притулку, підмурували його фундамент, засклили вікна, встановили двері, відремонтували східці та встановили вбиральню. Не оминули волонтери й прибирання території біля притулку.

Як повідомлялося, полонина Плісце знаходиться під горою Грофа (висота 1748 м над рівнем моря). Уперше там звели туристичний притулок у 1935 році. Припускають, що будівля згоріла під час бойових дій. У 2008 році тут звели притулок «Плісце» на 20 ліжко-місць.