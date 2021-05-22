У нацпарку «Синевир» обстежили туристичні стежки та маршрути

Відділ рекреації Національного природного парку «Синевир» провів обстеження екологічних стежок та туристичних маршрутів до найбільшого гірського озера країни.

Про це повідомляється на сторінці НПП у Фейсбуці.

Зазначається, що на стежках перевіряли інформаційне забезпечення, стан доріг, маркування, облаштування короткострокових місць відпочинку та упорядкування джерел. Такі перевірки в нацпарку здійснюють щороку.

Протяжність екологічної стежки до озера Синевир становить 3,2 км. Підйом лісовою стежкою до озера займає півгодини. Маршрут проходить на висоті від 850 до 1000 метрів над рівнем моря. Маршрут промаркований, що допоможе туристу швидко і зручно прогулятися до мальовничого озера Синевир.

На екологічній стежці «Урочище Красний – Синевирське озеро» можна побачити всю красу цього краю, унікальні куточки дикої природи, мальовничі гірські пейзажі, величні карпатські ліси, раритетних представників флори і фауни, величну красу закарпатської перлини – озера Синевир.

Саме озеро розташоване на висоті 989 м над рівнем моря. Утворилося воно в післяльодовиковий період (близько 10 тисяч років тому). У результаті могутнього зрушення, викликаного, можливо, землетрусом, гірські породи виросли на шляху швидкого потоку, створивши греблю, що нагадує в перетині трапецію і цілком перегородила вузьку долину.

Озеро має форму неправильного чотирикутника. У середині водойми, наче зіниця ока, піднімається маленький острівець площею кілька квадратних метрів. Береги озера круті, місцями стрімчасті і порослі віковими ялицями і ялинами. Площа поверхні озера складає близько 7 гектарів, максимальна глибина – близько 22 м.

Фото: НПП «Синевир»