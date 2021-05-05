Карпатський нацпарк відкрив усі маршрути, крім сходження на Говерлу і Піп Іван

Карпатський національний природний парк (НПП) відкрив усі маршрути, крім сходження на Говерлу та Піп Іван з огляду на лавинну небезпеку.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в Карпатському НПП.

«Усі маршрути, крім сходження на Говерлу і Піп Іван, у нас відкрились. Поки там небезпечно через сходження лавин. На схилах ще лежить сніг. Зима цього року затягнулась», – зазначили в нацпарку.

Тут зауважили, що мандрівки на ці вершини відкриють, коли зійде сніг. Водночас з 1 травня Карпатський НПП пропонує туристам піднятися на гори Маковицю та Хом’як. Ще раніше запрацювали маршрути «Стежка Довбуша» , до водоспадів Гук і Дівочі сльози. Цілий рік можна відвідати і вольєрне господарство в Яремче.

У Карпатському НПП застерігають, що легковим транспортом дістатися водоспаду «Гук» поки не можливо. Торік стихія пошкодила там дорогу, і наразі її не відновили. Втім, цей маршрут – пішохідний. Тому він працює для туристів, які полюбляють мандрувати без транспорту.

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За інформацією Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області, 5-6 травня у високогір’ї Карпат очікують лавинну небезпеку 3-го рівня.

Учора рятувальники надали допомогу чоловікові, який травмувався під час сходження на Говерлу «синім маршрутом» (більш крутий схил, який переважно обирають для самостійного сходження). Туриста з Києва довелося транспортувати до спортивної бази «Заросляк» на ношах.

Говерла – найвища гора Українських Карпат і найвища точка України, її висота становить 2 061 м над рівнем моря.

Піп Іван (також Піп Іван Чорногірський, або Чорна Гора) – одна з найвищих вершин Українських Карпат, заввишки 2028 м.