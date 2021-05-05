Рятувальники закликають туристів не вирушати у гори без попередньої реєстрації

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій звертаються до туристів із закликом не вирушати у гори без попередньої реєстрації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС у Фейсбуці.

"З метою попередження небезпечних подій за участі туристів та для оперативного надання допомоги постраждалим у горах наголошуємо на важливості реєстрації своїх мандрівок", – ідеться у повідомленні.

У ДСНС також зауважили, що попри теплу травневу погоду у більшості областей України гірські вершини Закарпаття та Прикарпаття досі вкриті снігом. А з огляду на тривалі святкові вихідні люди продовжують вирушати у гори, часто нехтуючи застереженнями рятувальників та прогнозами синоптиків.

Лише 4 травня фахівці ДСНС тричі залучалися до пошукових та рятувальних робіт.

"Зокрема, о 14:03 до спеціалізованої пошуково-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Івано-Франкцівській області надійшло повідомлення про те, що під час сходження на Говерлу "синім маршрутом" чоловік травмував нижню ліву кінцівку та потребує допомоги. О 14:23 рятувальники прибули до потерпілого, оглянули його, надали першу домедичну допомогу та вже о 15:20 транспортували його до навчально-спортивної бази “Заросляк”, – повідомили в ДСНС.

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Зареєструвати подорож у гори та отримати необхідну інформацію можна за посиланнями:

Як повідомляв Укрінформ, синоптики очікують вночі 6 травня на високогір'ї Карпат дощ з мокрим снігом та окремі грози.