Одна з найвищих точок Карпат зустріла травень снігом і туманом

На одній із найвищих вершин українських Карпат - горі Піп Іван Чорногірський (висота 2028 м) - наразі є сніг, туман і хмарно, сильний вітер.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Чорногірський гірський рятувально-пошуковий пост у Фейсбуці.

"Станом на 10:00, 01.05.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 50 м), вітер північно-західний 10 м/с. Температура повітря +3°С", - йдеться у повідомленні.

Синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку 1 та 2 травня у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 1 й 2 травня мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі й грози, вдень повітря прогріється до 17-22°, у південній частині до – 25° тепла.