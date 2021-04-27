У Карпатах на травневі свята можна буде засмагати, кататися на лижах і сплавлятися річкою

У Карпатах на свята у травні туристам пропонують погрітися на сонці та покататися на лижах, оскільки погода дає змогу все це робити.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі гірськолижного курорту «Буковель».

«Сезон катання все ще триває, і в нас на травневі свята можна не тільки погрітися на лагідному весняному сонечку, але й катнути свіженьким вельветом наших схилів», – зазначили на курорті.

За інформацією пресслужби, наразі готелі курорту на першотравневі свята заброньовані на 30%. Стільки ж туристів вже вирішили відпочити тут й вихідні 8-9 травня.

У Яремче «зелені» садиби на довгі вихідні 1-4 травня вже заброньовані на 35-40%. Послаблення активності туристичного руху тут пояснюють тим, що перші травневі вихідні співпали цього року зі святом Великодня, а тому більшість людей вирішили залишитися вдома. А ще, кажуть, багатьох гостей зупиняє той момент, що донедавна Прикарпаття перебувало у «червоній» зоні епідеміологічної небезпеки.

«На травневі й Великодні свята в Яремче все відкривається – музеї, ресторани, кафе. У горах ще лежить сніг, і тому фахівці поки не радять підніматися на схили, особливо новачкам. Утім, природні атракції відкриті, а це – гора Маковиця, водоспади Дівочі сльози і Пробій, Скелі Довбуша та інші», – розповів начальник відділу туризму, зовнішніх зв’язків та інвестицій Яремчанської міської ради Петро Бабчук.

Оскільки в Карпатах затрималась зима, на вершини Піп Іван та Говерлу поки не радять підніматися й туристам, які вирушають на відпочинок до селища Верховина. Наголошують, що особливо це небезпечно для дітей. Тут радять обійтися мандрівками на полонини.

«У нас з’явився новий маршрут – на полонину з виглядом на Чорногірський хребет. Це – нова локація. Щоб піднятися на полонину заввишки 1 300 м, потрібно доїхати до села Бистрець. Звідти – годину часу подорожі пішки. Ще одна актуальна атракція – рафтинг (спортивний сплав гірською річкою через пороги на надувному човні – ред.). Він у нас вже два тижні як розпочався попри те, що затрималась зима. Річка поки не екстремальна, тому вона підходить для сплаву з гарним спорядженням і дітям, і дорослим. Рафтинг зараз любительський», – зазначив співзасновник ГО «Гуцулики» Руслан Бойчук.

За його словами, у Верховині очікують, що на першотравневі свята щонайменше 60% «зелених» садиб прийматимуть гостей.

Як повідомляв Укрінформ, Івано-Франківська область із 9 квітня перейшла з «червоної» у «жовту» зону епідеміологічної небезпеки.

Станом на 27 квітня на Прикарпатті за попередню добу зареєстровані 70 нових випадків COVID-19, одужали 536 людей.