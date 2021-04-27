Буйволина ферма на Чернігівщині долучається до проєкту «Дороги смаку»
Про це повідомляється на сайті Чернігівської ОДА, передає Укрінформ.
«Це унікальне підприємство не лише для Чернігівської області, а й для всієї України. Воно популярне серед туристів, які приїжджають сюди на екскурсії, а також серед шанувальників особливої молочної продукції», – розповів заступник голови ОДА Олександр Савченко після відвідування ферми.
Зазначається, що перші 25 буйволиць у ТОВ «ТАСБІО» з’явилися два роки тому, а зараз поголів'я нараховує 81 тварину, з яких дійні – 31. Система утримання худоби – безприв'язна на глибокій підстилці з можливістю вигулу. Процес доїння – автоматизований з використанням німецького обладнання. Зараз власники підприємства будують новий доїльний комплекс, плануючи збільшувати поголів’я та обсяги виробництва продукції.
З молока буйволиць на фермі виготовляють йогурт, ряжанку, сметану, масло та сири: розсільні, м'які, напівтверді, а також рікотту. Крафтова молочна продукція виробляється без штучних добавок і у великому асортименті. Відвідувачам ферми її пропонують прямо на місці.
Як повідомляв Укрінформ, проєкт «Дороги смаку Чернігівщини» стартував в області у березні цього року. Він ставить за мету об'єднати туристичний потенціал та виробників крафтової продукції і у такий спосіб розвинути індустрію гостинності. Ініціатива реалізується в межах проєкту Єврокомісії «Підтримка системи географічних зазначень в Україні». Під час створення гастромаршруту в Чернігівській області використовуватиметься методологія Євросоюзу. Загалом залучать близько півсотні різних виробництв.
Фото: cg.gov.ua