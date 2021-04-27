Буйволина ферма на Чернігівщині долучається до проєкту «Дороги смаку»

Буйволина ферма, розташована під селом Рудня Чернігівського району, стане частиною проєкту розвитку гастрономічного туризму «Дороги смаку Чернігівщини».

Про це повідомляється на сайті Чернігівської ОДА, передає Укрінформ.

«Це унікальне підприємство не лише для Чернігівської області, а й для всієї України. Воно популярне серед туристів, які приїжджають сюди на екскурсії, а також серед шанувальників особливої молочної продукції», – розповів заступник голови ОДА Олександр Савченко після відвідування ферми.

Зазначається, що перші 25 буйволиць у ТОВ «ТАСБІО» з’явилися два роки тому, а зараз поголів'я нараховує 81 тварину, з яких дійні – 31. Система утримання худоби – безприв'язна на глибокій підстилці з можливістю вигулу. Процес доїння – автоматизований з використанням німецького обладнання. Зараз власники підприємства будують новий доїльний комплекс, плануючи збільшувати поголів’я та обсяги виробництва продукції.

З молока буйволиць на фермі виготовляють йогурт, ряжанку, сметану, масло та сири: розсільні, м'які, напівтверді, а також рікотту. Крафтова молочна продукція виробляється без штучних добавок і у великому асортименті. Відвідувачам ферми її пропонують прямо на місці.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт «Дороги смаку Чернігівщини» стартував в області у березні цього року. Він ставить за мету об'єднати туристичний потенціал та виробників крафтової продукції і у такий спосіб розвинути індустрію гостинності. Ініціатива реалізується в межах проєкту Єврокомісії «Підтримка системи географічних зазначень в Україні». Під час створення гастромаршруту в Чернігівській області використовуватиметься методологія Євросоюзу. Загалом залучать близько півсотні різних виробництв.

Фото: cg.gov.ua