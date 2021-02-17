На Чернігівщині буде своя "Дорога смаку та вина"

Чернігівщина приєднується до реалізації проєкту "Дорога смаку та вина", який в Україні вже три роки реалізується за підтримки Євросоюзу.

Про це на нараді з питань розвитку туризму в області заявила співзасновниця Українського клубу автотуристів і проєкту "НавколоUA" Ксенія Вехетек, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Оцінивши стан туристичної інфраструктури в області, активи, які має регіон, ми побачили великий потенціал для розвитку гастрономічного туризму. Попередній список, який ми склали разом із департаментом економіки, налічує вже близько 50 позицій. Це і "Ніжинський огірок", і велика кількість сироварень та виробників молочної продукції, є навіть винороб", – сказала Вехетек.

За її словами, гастрономічний туризм – це потужний світовий тренд, надходження від якого досить значні. Якщо порівняти, скільки грошей залишає звичайний турист і гастрономічний у Європі, то це 50 євро проти 200 відповідно.

"Розвиваючи гастротуризм, ми точно залучимо більше коштів у регіон", – зазначила координаторка проєкту.

Крім того, додала вона, цей вид туризму сприяє розвитку сільських територій, чого сьогодні так потребує Чернігівщина. Працюватиме проєкт, передусім, із підприємцями. Найближчим часом список виробників унікальної харчової продукції буде остаточно затверджено і їх запросять на презентаційний семінар-практикум. Також до нього залучать зацікавлених голів громад, рестораторів, готельєрів, власників зелених садиб.

"Ми оцінили можливості "Дороги смаку" на Чернігівщині і думаємо, що цьогоріч встигнемо запустити перший драфтовий маршрут і вже наступний рік присвятимо його повноцінній розбудові", – сказала Вехетек.

Вона додала, що під час створення гастромаршруту в Чернігівській області використовуватиметься методологія Євросоюзу. Адже "Дорога смаку та вина" реалізується за підтримки проєкту Європейської Комісії "Підтримка системи географічних зазначень в Україні".