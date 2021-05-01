На Великдень в Україні прогнозують дощі з грозами і до +25°

В Україні 1 й 2 травня мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі й грози, вдень повітря прогріється до 17-22°, у південній частині до – 25° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«Вночі (1 травня – ред.) у північних, центральних, подекуди в південних, Харківській та Закарпатській областях, вдень на заході, сході та південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 17-22°, у південній частині до 25°; на високогір'ї Карпат вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°», – .

За даними синоптиків, 2-3 травня в Україні хмарно з проясненнями. 2 травня вночі у південно-західній частині, вдень у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях дощі, місцями грози, на Закарпатті, вдень і в західній частині місцями значні дощі, на решті території без опадів; 3 травня в Україні місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, вдень 3 травня у західних, північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 2 травня 18-23°, 3 травня 14-19°, на сході до 25°; у західних областях 3 травня вночі 5-10°, вдень 9-14°.

4-5 травня в Україні без опадів, лише вночі 4 травня у східних областях короткочасний дощ. Температура вночі 1-7° тепла, на крайньому півдні, 4 травня й на сході до 11°; вдень 11-16°, на півдні та сході, 5 травня в Україні 14-19°, на південному заході до 22°.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, 6-7 травня в Україні без опадів, 8 травня в західних областях, 9-10 травня в Україні, крім південно-східної частини, дощі, місцями грози. Поступове підвищення температури вночі від 6-12° до 10-16°, вдень від 16-22° до 21-27°, 8 травня в західних областях, 9-10 травня в Україні, крім південно-східної частини, зниження температури на 5-10°.

У столичному регіоні 1 травня мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, по області місцями гроза; вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по Києву вночі близько 10°, вдень 18-20°; по області вночі 6-11°, вдень 17-22°.

2-3 травня у столиці хмарно з проясненнями. 2 травня вночі без опадів, вдень дощі, місцями грози; 3 травня місцями невеликий дощ, гроза. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, вдень 3 травня місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°; вдень 2 травня 18-23°, 3 травня 14-19°.

4-5 травня у Києві без опадів. Температура вночі 2-7° тепла; вдень 4 травня 11-16°, 5 травня 14-19°.