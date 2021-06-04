На узбережжі Азова планують побудувати п’ятизіркові готелі з казино

За декілька тижнів в Бердянську презентують проєкт розвитку території колишнього “Приазовкурорту”, на якій планують розташувати п’ятизіркові готелі з казино.

Про це у пресклубі сказав міський голова Бердянська Олексій Баранов, передає кореспондент Укрінформу.

Пресконференція «Бердянськ – новини літнього туристичного сезону 2021 року» / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

“Укроздоровниця - величезна територія, з нашими перлинними озерами, з цілющими грязями, зараз заростає, але ми робимо концепцію розвитку цієї території. Вона буде презентована через декілька тижнів. Буде проєкт, якого в Україні ще ніхто не бачив. Ми хочемо, щоб це була територія, на якій будуть готелі, у тому числі, п’ятизіркові, з казино, спортивними зонами, культурними, парковими, багато креативу”, - сказав Баранов.

Міський голова додав, що завдання влади - зробити все, щоб наші ресурси, які надала природа, були використані для блага людей.

Територія, про яку йдеться, має площу в 80 га. Раніше вона належала державі, а зараз є комунальною власністю.

Як повідомлялось, протягом курортного сезону відпочинок у Бердянську забезпечують близько 100 баз відпочинку, готелів, пансіонатів, санаторіїв та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Цього року 8 дитячих закладів готові приймати дітей на оздоровлення та відпочинок.

У поточному році працюватиме 6 санаторіїв.

Бердянськ має статус курорту державного значення, унікальні місцеві грязі та клімат сприяють реабілітації та лікуванню десятків тисяч українців.