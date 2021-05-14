Із 14 травня в готелі «InterContinental Kyiv» працює перше легальне казино столиці

14 травня 2021 року в п'ятизірковому готелі «InterContinental-Kyiv» розпочне роботу перше в столиці легальне казино. Гральний заклад преміального рівня, розташований в історичному центрі Києва, матиме назву «Billionaire Casino». У п’яти затишних залах із розкішним інтер’єром розташовано 16 гральних столів та 50 слотів, загальна площа – 506,8 кв. м.

Першу в Україні ліцензію для відкриття наземного казино в Києві отримала компанія ТОВ «Білліонаре казіно компані». Будівельні та оздоблювальні роботи тривали пів року.

«Billionaire casino» пропонуватиме відвідувачам класичний набір ігор: блекджек, російський покер, техаський покер, ультимейт покер, покер на три карти, рулетка, а також найсучасніші слоти від IGT, EGT та Novomatic. За інформацією власників, розміри ставок та джекпотів будуть досить цiкавими для вибагливих гостей закладу.

“Уже в травні ми очікуємо на відвідувачів зі всієї України та туристів з інших країн. Ми добре розуміємо, що таке преміальний рівень закладу, і впевнені, що всі наші гості зможуть оцінити першокласний сервіс, комфорт і справжню насолоду від гри в Billionaire casino вже найближчим часом”, – коментує подію client service director «Billionare Casino» Андрій Пархоменко.

За зразками світових гральних закладів подібного рівня гостям столичного «Billionaire Casino» будуть доступні додаткові сервіси: бронювання номерів у готелі, трансфер на авто преміум класу, вишукана сигарна карта та барна карта з великими винами Старого світу, вінтажними коньяками, віскі та класичними коктейлями.

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію в країні, власники казино відмовилися від багатолюдної офіційної вечірки на честь відкриття закладу, але з 14 травня «Billionaire Casino» вже відчинить свої двері і запрацює в цілодобовому режимі.